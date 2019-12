Ad Avezzano il convegno “Lavoro territorio e sviluppo locale”, presente il commissario Passerotti

Avezzano. L’Associazione Citizen, in collaborazione con il MLAC (Movimento Lavoratori di Azione Cattolica) organizza il convegno “Lavoro territorio e sviluppo locale”, il secondo incontro della rassegna “Dialoghi per Avezzano”. L’incontro è previsto per venerdì 13 dicembre, dalle 17.30 alle 19, presso la sala conferenze della biblioteca Nicola Irti (già complesso Montessori) ad Avezzano.

Interverranno Mauro Passerotti, commissario straordinario del comune di Avezzano, e Marco Fracassi, presidente Confindustria Abruzzo. Durante l’incontro saranno presentati i dati relativi all’andamento economico della provincia dell’Aquila.

“L’incontro è una riflessione sul tema del lavoro in una società che cambia” spiegano gli organizzatori dell’evento. “Il passato e il presente non sono modificabili: sul futuro possiamo invece intervenire, cercando di progettarlo e costruirlo in modo tale che possa rispondere alle crescenti esigenze di lavoro, sviluppo e qualità della vita”.