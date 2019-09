Ad Avezzano costituita una sezione di Fidapa Bwp Italy, organizzazione con lo scopo di sostenere le donne

Avezzano. Sabato 28 settembre, alle ore 16:30, presso la sala del Principe di Villa Torlonia, ad Avezzano, si terrà la cerimonia di costituzione della sezione avezzanese dell’associazione F.I.D.A.P.A. Bpw Italy.

La Fidapa Bwp Italy è un’importante organizzazione non governativa nata nel 1919 per sostenere tutte le donne senza alcuna distinzione di etnia, lingua e credo religioso ed è accreditata presso Onu, Fao, Unesco, Consiglio d’Europa e altri organismi internazionali. La Federazione italiana, fondata nel 1930, conta ad oggi più di 11.000 socie ed è articolata in 300 sezioni, distribuite su tutto il territorio nazionale. Il suo scopo è quello di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative culturali delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti o associazioni.

Nello specifico, in Abruzzo sono ad oggi presenti tre sezioni (Teramo, Pescara e Porta Nuova), alle quali va ad aggiungersi la neo costituita sezione di Avezzano, nata dall’iniziativa di 16 donne residenti nel territorio marsicano, impegnate in diversi ambiti professionali: Simona Bianchi, Elisabetta Cellini, Alessandra Ciampichini, Barbara Cleofe, Valeria Colaprete, Antonella De Stefanis, Alessia Giannantonio, Anna Grazia Grassi, Carla Mancinelli, Cristina Marini, Paola Morga, Giovanna Palleschi Lecchini, Annalisa Parente, Vilma Rupoli, Alessandra Santomaggio. La Presidenza della Sezione di Avezzano è affidata per il primo biennio ad Annapaola Faenza.

Una delle prime iniziative sul territorio marsicano sarà dedicata al mondo della scuola, attraverso un concorso dal titolo “Quale genere di comunicazione?” – La comunicazione tra uomini e donne oggi: come avviene, influisce e condiziona il rapporto di coppia, la famiglia, la società attuale.

Il concorso è ispirato alla “Carta dei diritti della bambina”, strumento di divulgazione e sensibilizzazione su quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza: la violenza di genere. “La carta”, creata specificamente dalla nostra associazione, è un documento unico nel panorama della cultura di genere, redatto dalla Bpw Europa a seguito della drammatica condizione femminile denunciata a Pechino nella conferenza mondiale sulle donne del 1995. Oggi rappresenta la linea guida per tutte le iniziative a tutela del mondo femminile fin dalla più tenera età.

Il concorso è finalizzato a sollevare l’attenzione degli alunni sul linguaggio, sulle modalità di espressione e comunicazione di genere per comprendere e superare gli stereotipi sulle differenze di genere, nella convinzione che “la violenza di genere è un problema culturale, ogni forma di linguaggio e l’agire di tutti e tutte noi nel quotidiano siano fondamentali per il cambiamento, per permetterci relazioni migliori, più libere, più rispettose, più felici” (Cristina Obber).

Gli studenti e le studentesse saranno invitati a cimentarsi nell’elaborazione di produzioni creative (video, grafica/fumetto, opere in forma pittorica, scultura, articolo di giornale, racconto) che abbiano come obiettivo la creazione di una maggiore attenzione, sensibilità e consapevolezza, orientando la propria attenzione specificamente al contrasto della violenza di genere.

Per info e contatti: fidapa.avezzano@pec.it