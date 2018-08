Ad Avezzano corsi gratuiti per disoccupati, ecco tutti i percorsi disponibili e come partecipare

Avezzano. La Regione Abruzzo, mediante l’utilizzo di fondi europei, finanzia percorsi formativi rivolti a persone disoccupate che alla data del 27 giugno 2018 abbiano già dichiarato l’Immediata Disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) presso il Centro per L’Impiego o online Il finanziamento previsto nell’ambito del PO FSE 2017-2019 Intervento 13 “Catalogo regionale dei corsi autorizzati – Finanziamento offerta formativa” è finalizzato ad agevolare l’inserimento o il reinserimento lavorativo e alla qualificazione o alla riqualificazione professionale di soggetti disoccupati. Ai partecipanti, inoltre, sarà riconosciuta un’indennità di frequenza pari a € 0,80 per ogni ora di formazione effettivamente frequentata.

L’associazione Prometeo propone i seguenti percorsi formativi: certificatore energetico, somministrazione alimenti e bevande, addetto allo smaltimento amianto, percorso trasversale per operatore di tatuaggio o piercing, operatore funebre, responsabile dell’attività funebre. Per tutte le informazioni si può contattare la segreteria organizzativa Prometeo al numero 0863.497184 o tramite mail all’indirizzo corsiprometeo@gmail.com.