Ad Avezzano contenti cani e padroni, finanziata nuova area attrezzata per cani, per 15.000 euro

Avezzano. Finanziata dalla Regione Abruzzo la nuova area attrezzata per cani. Il Comune di Avezzano, con Legge Regionale 3 del 28 gennaio 2020, ha ottenuto un finanziamento di 35mila euro di cui 15mila per realizzare un’area attrezzata per cani e 20mila per la messa in sicurezza nonché riqualificazione di impianti sportivi-campi da tennis.

Obiettivo un’area verde adibita a parco giochi per cani che può rappresentare una soluzione per chi desidera far divertire all’aperto il proprio amico a quattro zampe, senza correre rischi. Il progetto era stato annunciato già a fine 2019 da Massimo Verrecchia, capo segreteria del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che si era impegnato per fare in modo che anche Avezzano potesse avere questo importante spazio per gli amici a 4 zampe.

Nell’area cani, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, si possono tenere i cani senza museruola, sotto la propria responsabilità e lasciare agli amici a quattro zampe un’area a loro completamente dedicata.