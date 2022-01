Ad Avezzano cambia la sede della guardia medica: dall’ospedale alla palazzina ex Inam della Asl, in via XX Settembre

Avezzano. La Asl1 rende noto che ad Avezzano cambia la sede della continuità assistenziale, cioè della guardia medica. Da lunedì 17 gennaio prossimo il servizio si sposterà dai locali attualmente ubicati all’ospedale a quelli della palazzina ex Inam, in via XX settembre, con ingresso laterale in via Orazio Mattei, n. 6.