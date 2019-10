Ad Avezzano bus pubblico per il cimitero in vista del ponte di Ognissanti, ecco tutti gli orari e le info

Avezzano. Attivato ad Avezzano un bus per raggiungere il cimitero, nella giornata della festività di Ognissanti, con il trasporto pubblico.

“Desiderando andare incontro alle esigenze di coloro che non possono far uso del mezzo proprio per recarsi al cimitero”, spiega in una nota il presidente della Scav, Guglielmo Rocchi, “la società cooperativa Scav di Avezzano effettuerà, nella giornata di venerdì, corse da e per il cimitero della città”.

“Il bus partirà dal capolinea Scav”, precisa Rocchi, “ossia dietro la Cattedrale e fermerà poi su via XX settembre, piazza Castello, piazza Cavour per poi arrivare al cimitero. Le corse di andata partiranno alle 8.30, 10, 11.30, 14.15, 15.15 e 16.30, mentre quelle di ritorno dal cimitero alle 9, 10.30. 12.15, 14.45, 15.45 e 17.15, l’ultima corsa utile”.