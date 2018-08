Boom di partecipazioni per Brif Braf, il villaggio dei ragazzi nella splendida cornice di Villa Torlonia

Nel primo pomeriggio le attività sono proseguite con le Letture animate ad opera di alcune volontarie della sezione di Avezzano di Nati Per Leggere e di alcuni allievi dei laboratori teatrali de Il volo del coleottero. La splendida cornice di Villa Torlonia ha favorito un ascolto attento e divertito con grandi e piccoli rapiti dalle storie raccontate. Poi è stata la volta dello spettacolo teatrale Sapore di pane portato in scena dalla compagnia Il Volo Del Coleottero con cui i tanti presenti hanno potuto conoscere le storie che hanno avuto fin da tempi antichissimi il Pane come protagonista, rimanendovi affascinati e divertiti.

“BRIF BRAF Il villaggio dei ragazzi”,sostiene il direttore artistico del progetto Francesco Sportelli,“nasce con il preciso intento di creare una occasione di incontro per bambini, ragazzi e famiglie in un contesto in cui, grazie a varie proposte artistiche, ognuno abbia la possibilità di trovare il suo personale modo di partecipare e divertirsi favorendo la scoperta di sé e degli altri come compagni di avventura con cui trascorrere del tempo insieme in modo attivo, creativo e inclusivo. Il progetto, da subito sostenuto dal sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis, ha avuto il suo compimento grazie all’assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano che, insieme all’amministrazione comunale, ha promosso l’organizzazione dell’evento e il suo inserimento nel calendario delle attività estive. Sono sicuro che il risultato raggiunto e la voglia di moltiplicare questo tipo di esperienze porterà a ulteriori collaborazioni e progettualità condivise. Un ringraziamento sentito va sicuramente anche a tutte le professionalità, artistiche e non, che si sono adoperate con generosità e disponibilità per la riuscita della manifestazione”.