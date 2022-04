Ad Avezzano artigiani da tutta Italia in piazza per 3 giorni: è Dolcilandia

Avezzano. Si terrà a Piazza Risorgimento, tra cioccolati, cioccolatieri e stand già allestiti, la seconda edizione del Festival del Cioccolato. Dopo lo stop causato dal Covid-19, “Dolcilandia” farà tappa ad Avezzano a partire da domani, venerdì 29 aprile, per tre giorni. Il tour dei maestri del cioccolato italiani ed europei prevede come meta finale per i golosi proprio la città avezzanese; è partito nel mese di settembre scorso ed è stato protagonista delle piazze delle maggiori città italiane, tra cui Alberobello, Caserta, Pompei, Salerno ma anche Chieti e Giulianova.

“Le temperature primaverili ci permettono di godere delle prelibatezze del cioccolato ancora una volta, per fortuna – annuncia Paolo Recchia, organizzatore del Festival, originario proprio di Chieti – Saremo ad Avezzano fino al 1maggio. Avremo anche uno stand total black, dedicato alla liquirizia, il nostro oro nero”. Maestri cioccolatieri pluripremiati, artigiani del prodotto più goloso del mondo, si daranno appuntamento nella piazza principale della città per far conoscere a tutti un gusto lontanissimo dal mondo del cioccolato industriale. Esporrà i suoi cavalli di battaglia anche una cioccolateria di Reggio Calabria, “Magna Grecia”, che preparerà il croccante torrone al bergamotto e il croccante mandorla e pistacchio.

“L’edizione zero di Dolcilandia, ad Avezzano c’è stata prima dell’avvento nefasto del Covid – dice l’assessore Pierluigi Di Stefano – quest’anno non abbiamo voluto rinunciare a questo evento di spicco sul panorama nazionale. Siamo entrati come città nel 2019 nel circuito italiano del cioccolato, che punta all’esaltazione del Made in Italy: i cioccolatai lavorano fave di cacao dell’Ecuador e nocciole del Piemonte. Ad Avezzano arriverà anche la Prima Fabbrica Culturale del Cioccolato Itinerante in Europa, del maestro Fausto Ercolani. Ci saranno laboratori per tutti i bambini sulla produzione del cacao. La qualità è altissima”.

All’evento parteciperà anche il maestro cioccolatiere Antonio Tutela, nome internazionale del ‘cibo degli dei’: la sua produzione nasce a Grottaminarda, in Provincia di Avellino.