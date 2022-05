Ad Avezzano arrivano 600 atleti per i campionati nazionali Asi al Pinguino village

Avezzano. Arrivano 600 atleti per i campionati nazionali Asi del 25 e 26 giugno. Avezzano al centro dei circuiti sportivi anche sul fronte del nuoto. Più di seicento atleti, il 25 e 26 giugno, entreranno in vasca al Pinguino Village per la fase nazionale ASI (Associazioni sportive sociali italiane).

L’associazione ha puntato proprio sul capoluogo della marsica per ospitare sia i giovanissimi di età compresa tra i 6 ei 17 anni, sia i master con più di 20 anni che arriveranno da tutta Italia per le competizioni agonistiche. 50 metri misti, 100 misti e 100 stile libero per una competizione a cui gli amministratori della città hanno spalancato le porte anche per il seguito di appassionati che accompagneranno gli atleti.

L’appuntamento è stato presentato oggi, nel Municipio di Avezzano, alla presenza del responsabile nazionale settore nuoto Stefano Manzi, di quello regionale Nazzareno Di Matteo intervenuto anche in qualità di direttore della Pinguino, del presidente provinciale ASI Gianluca Ranieri, del Presidente della commissione sport del comune Nello Simonelli e dell’assessore al ramo Pierluigi Di Stefano.

L’ASI è un ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Riunisce le associazioni dilettantistiche, le società sportive, i circoli culturali affiliati e le realtà del Terzo Settore e conta su 130 sedi territoriali, 90 settori tecnici-sportivi e più di 30.000 operatori e collaboratori ma soprattutto – come ha sottolineato il responsabile Manzi – “agisce positivamente sull’ economia, il lavoro e la formazione. Così come questi momenti di competizione aiutano lo sviluppo della forza del carattere”.

Una forza che, per il territorio, può derivare da una sinergia sempre più stretta tra pubblico e privato, aspetto ripreso da Di Matteo e dall’assessore comunale allo sport: “Remiamo nella stessa direzione – ha detto Di Stefano – con un piano di risistemazione e riqualificazione degli impianti che è fondamentale ma anche cogliendo l’opportunità di iniziative come questa, che danno lustro ad Avezzano e portano qui persone da ogni parte della penisola”.

Appuntamento quindi al Pinguino Village per l’ultimo fine settimana di giugno con l’auspicio che i partecipanti possano portare a casa non solo una preziosa medaglia ma anche un buon ricordo del territorio marsicano.