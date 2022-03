Ad Avezzano arriva l’ambasciatore del Messico Carlos Eugenio García De Alba Zepeda per il progetto “Altre Quote”

Avezzano. Messico e appennino abruzzese si incontrano a tavola per un appuntamento speciale in programma ad Avezzano con protagonisti d’eccezione, a partire dall’ambasciatore Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, che sarà presente in città venerdì 25 marzo.

L’evento è organizzato dalla docente di lingua e cultura spagnola del Liceo Croce Donatella Salucci e dallo chef Franco Franciosi, con il supporto dell’amministrazione Di Pangrazio, e punta all’ambizioso progetto denominato “Altre Quote” con una cornice istituzionale significativa, che prevede l’incontro in Comune e la presenza del Presidente della Regione Marco Marsilio. Da segnare in agenda, l’interessante confronto in lingua spagnola con gli studenti del Liceo Croce.

Già nel giugno 2021, l’ambasciatore era rimasto colpito dall’atmosfera suggestiva respirata nella visita della Chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta a Rosciolo dei Marsi. Nello stesso anno era partito il progetto Quote, ideato da Franciosi, per riscoprire prodotti dimenticati ma capaci di rendere le caratteristiche salienti del territorio. Così è nata l’idea del nuovo progetto, in considerazione del fatto che l’Italia e Il Messico, sono caratterizzati da varietà di paesaggi e biodiversità, nonché da un’interessante tradizione culinaria. L’Italia è la patria della dieta mediterranea, e l’Abruzzo per posizione ed altitudini ne rappresenta un compendio, mentre la cucina messicana nel 2010 è stata riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Il programma prevede alle ore 10,00 l’incontro con le autorità civili, militari e di pubblica sicurezza presso il Palazzo Municipale. A seguire interviste con i giornalisti nel punto stampa dalle ore 10,45 alle 11,00.

Saranno presenti il Vicesindaco Domenico Di Berardino, l’Assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano, il Consigliere Alfredo Chiantini, il Vice Questore della Polizia di Stato Giancarlo Ippoliti, Dirigente del Commissariato di Avezzano; il Capitano dei Carabinieri Luigi Strianese, Comandante della Compagnia di Avezzano; il Capitano della Guardia di Finanza Luigi Falce, Comandante della Compagnia di Avezzano.

Dalle 11,15, presso il Liceo Statale “Benedetto Croce, spazio agli studenti. Dopo i saluti del Dirigente Scolastico Attilio D’Onofrio, del Vicedirettore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Massimiliano Nardocci e del Dirigente dell’Ufficio territoriale di L’Aquila Paola Iachini, i ragazzi saranno protagonisti di una conversazione in spagnolo sui “rapporti Italia-Messico tra passato, presente e futuro” con, al termine, un’intervista all’ambasciatore.

infine, pranzo a quattro mani ad opera dello chef di Mammaròssa Franco Franciosi e dello chef dell’Ambasciata Rodrigo Zepeda. Sarà l’occasione per degustare i migliori vini naturali dell’Appennino abruzzese e per discutere dei dettagli operativi del progetto “Altre Quote – piattaforma Messico-Appennino”. Tra i prossimi traguardi, è già previsto un evento estivo ad Avezzano che permetta di approfondire la conoscenza e l’incontro tra i due popoli attraverso i diversi aspetti che caratterizzano le rispettive culture (gastronomia, artigianato, cultura, musica, arte, cinema).

È prevista la partecipazione del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, dell’Assessore comunale alla Cultura Di Stefano e del Consigliere Chiantini, oltre all’esperto del settore viticolo-enologico ed oleario-elaiotecnico ed alimentare Leonardo Seghetti e ai produttori di vino delle migliori cantine abruzzesi.