Ad Aielli torna swing sotto le stelle: tutti gli appuntamenti della giornata

Aielli. Tutto pronto per la seconda edizione di Swing sotto le Stelle, lo street festival che unisce musica,

arte, scienza e letteratura nella magica ambientazione di Aielli, il borgo marsicano divenuto famoso in tutto

il mondo grazie ai colori e alle immagini dei suoi murales e che, a partire da quest’anno, è stato

ulteriormente arricchito dalle sculture realizzate durante il Simposio della Cultura terminato solo pochi

giorni fa. Un museo a cielo aperto, visitabile gratuitamente.

In questa seconda edizione si terranno due lezioni gratuite di ballo swing curate da Emanuele Margiotta

della Swinghaus di Roma. La prima, dalle 17.30 alle 18.30 sarà di jazz/charleston: swing in solo senza

bisogno di partner. Il “Solo Jazz” (detto anche “Vintage Jazz”, “Authentic Jazz” o “Vernacular Jazz”) ha

origini che sono da ricercare tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900. Un ottimo modo per acquisire ritmo,

musicalità e stile. La seconda, invece, dalle 19 alle 20, sarà di swing dance in coppia. Il Lindy Hop, la danza

swing per antonomasia, è un ballo di coppia afroamericano nato ad Harlem, New York, durante gli anni

Venti e Trenta. Divertente, dinamica, frizzante e coinvolgente!

Al termine delle lezioni di ballo swing saranno quattro i concerti a ingresso gratuito dislocati in altrettante

postazioni del borgo. Si esibiranno Pepper and the Jellies (piazzale antistante la Torre delle Stelle),

Fretboard (piazza Filippo Angellitti), Jaser Trio (piazza Regina Margherita) e Ever After Trio (piazza

Giungeta). Un’immersione totale nelle note di uno tra i generi musicali più affascinanti di sempre,

apprezzato da esperti e neofiti, da appassionati e da curiosi.

Nel mentre si ascolteranno le band protagoniste dell’evento si potrà frequentare l’intero centro storico del

paese visitando il market presente: al suo interno vinili, oggettistica vintage e artigianale, libri,

abbigliamento e il tattoo shop dell’Hand Made tattoo ink. Sarà presente, inoltre, una bellissima esposizione

di auto d’epoca curata dall’Old Motors Club d’Abruzzo che porterà ad Aielli una serie di vetture

perfettamente coerenti con lo spirito del festival.

Sempre all’interno dell’area del festival sarà presente l’immancabile street food grazie ai numerosi truck

che sapranno soddisfare tutti i gusti del pubblico partecipante. Dai prodotti tipici a quelli più richiesti

passando per cocktail e birra artigianale. Quest’anno, inoltre, grazie alla collaborazione con il birrificio

Fermento Marso, si potrà degustare la birra “New Orleans”, realizzata unicamente per l’evento: una

speciale DoubleIPA da 7.5% alc.

Chiuderà la serata il doppio dj set curato da Mauro Bove, in arte “Dr. Hug”, che si esibirà alla Torre delle

Stelle, e di Emanuele Margiotta, in arte “The Gentleman Thief”, che si esibirà nella centralissima piazza

Filippo Angelitti. In entrambi i casi l’ingresso è gratuito.

Previa prenotazione sarà possibile effettuare il tour dei murales e la visita all’osservatorio astronomico

con il piccolo museo della Luna al suo interno.

La seconda edizione di Swing sotto le Stelle sarà un tripudio di note, balli, colori, divertimento e voglia di

trascorrere un’indimenticabile notte di San Lorenzo nel Borgo delle Stelle, tra i più acclamati e fotografati

dell’intero Abruzzo. Un festival capace di unire le atmosfere vintage dello swing, tra i generi musicali più

apprezzati dal pubblico di tutte le età, con i colori, le immagini e le suggestioni della street art di Aielli. È qui

che storia, scienza e letteratura prendono vita e animano il borgo sito a circa 1000 metri di altitudine.

Info e contatti

E-mail: [email protected]

Info festival: 333.2507197

Tour dei murales: 320.3816481

Osservatorio astronomico: 347.7961503

Web: www.swingsottolestelle.com

Facebook/Instagram: Swing sotto le Stelle