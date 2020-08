Ad Aielli riapre l’ufficio postale dopo i lavori di manutenzione straordinaria

Aielli. Ha riaperto oggi l’ufficio postale di Aielli nei locali della sede di Piazza Angeletti. Sono terminati, infatti, i lavori di manutenzione straordinaria resesi necessari a seguito di un evento criminoso le cui gravi conseguenze sull’intera struttura e sulle apparecchiature avevano inevitabilmente provocato la temporanea inagibilità dei locali e il completo danneggiamento

dell’Atm Postamat.

Oltre ai dirigenti di Poste Italiane, per l’occasione è intervenuto il sindaco Enzo Di Natale il quale

ha espresso soddisfazione per la ripartenza di un punto di riferimento essenziale per i servizi offerti

da Poste Italiane ai cittadini del Comune di Aielli. “La riapertura dell’ufficio postale”, ha sottolineato Di Natale, “è, per il nostro paese, un passaggio importante dalla forte valenza simbolica. É un servizio fondamentale che torna a essere attivo dopo il buio del lockdown, la cui riapertura è accolta con gratitudine sia dagli aiellesi, sia dalle migliaia di visitatori che stanno popolando le nostre strade in questo periodo”. Oltre alla completa ristrutturazione dei locali che ospitano l’ufficio postale, alla nuova configurazione degli spazi e al rinnovo degli arredi, Poste Italiane ha provveduto anche

all’installazione di un AtmPostamat di ultima generazione.

Con lo sportello automatico, disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 e oltre al

prelievo di denaro contante, i cittadini possono effettuare numerosi altri servizi in automatico come

il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su

saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay. Prima della riapertura, Poste Italiane ha inoltre previsto, come per l’intera rete degli uffici postali, l’adozione di misure di sicurezza anti-Covid tra le quali un intervento di pulizia straordinaria con adeguati prodotti igienizzanti, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass in tutte le postazioni di front-office e la dotazione di dispositivi di sicurezza per il personale.

“A questo proposito, Poste Italiane coglie infine l’occasione per rinnovare l’invito a recarsi presso gli

uffici postali muniti di appositi strumenti di protezione individuali e di mantenere la distanza di

almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico. L’ufficio postale di Aielli, durante il periodo estivo, osserverà i seguenti orari di apertura: martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Aperto anche l’ufficio postale di Aielli Stazione il lunedì, mercoledì e venerdì sempre con orari al pubblico fino alle 13.45”.