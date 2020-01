Ad Aielli Epifania all’insegna dell’arte e divertimento per i bambini, tra tour dei murales e doni ai più piccoli

Aielli. Anche quest’anno si rinnova la tradizionale festa della befana ad Aielli. Il 5 gennaio a partire dalle 14.30, tour dei murales, evento organizzato da Borgo Universo e un giro per ammirare le opere come la Costituzione, Fontamara e l’opera di Okuda solo per citarne alcuni.

Alle 17 spazio ai bambini con le befane che scenderanno dalla torre dell’orologio per distribuire doni e dolci ai bambini che come ogni anno aspettando con trepidazione questo momento. “Sono ormai tre anni che ad Aielli il giorno della Befana si organizza questa manifestazione”, ha spiegato il sindaco Enzo Di Natale, “ un appuntamento importante tanto per i grandi che per i più piccoli che come ogni anno aspettano la befana per ricevere dolci e regali”.