Acqua torbida nella Marsica occidentale per le abbondanti piogge, il Cam chiude i rubinetti. Ecco i comuni interessati

Carsoli. Le piogge abbondanti intorbidiscono l’acqua e il Cam decide di chiudere i rubinetti. A causa delle condizioni meteo che hanno visto per oltre 12 ore cadere pioggia battente sulla Marsica occidentale, si sono alzati i valori di torbidità nelle sorgenti Liri – Verrecchie a servizio dei comuni di Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte, e altre comunità del Reatino.

Per questo il direttore tecnico del Cam, Leo Corsini, ha attivato il sistema di controllo con la conseguente chiusura automatica delle sorgenti e la temporanea interruzione del flusso idrico sui principali serbatoi a servizio dei comuni. Ciò potrebbe non far arrivare l’acqua nelle case dei marsicani per alcune ore. Il Cam ha attivato rapidamente tutte le procedure previste per monitorare le 20 e cercare di garantire comunque il servizio.