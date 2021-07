Acqua torbida e a singhiozzo dai rubinetti di Forme di Massa d’Albe

Forme di Massa d’Albe. Da qualche giorno i cittadini che abitano nella piccola frazione di Massa d’Albe lamentano disservizi nell’erogazione dell’acqua, che oltre a non essere disponibile nei classici orari, in alcune zone esce particolarmente sporca dai rubinetti.

I disservizi vanno avanti ormai da quattro o cinque giorni, dove in base alle diverse zone l’acqua non esce dai rubinetti già dalle ore 13. In alcune abitazioni, situate più in basso, dura al massimo fino alle 18. Ad ogni modo anziché essere trasparente l’acqua in molte abitazioni esce torbida e pertanto inutilizzabile per i consueti usi domestici. Alcuni cittadini, proprietari di attività commerciali, si sono rivolti al Cam, che però sembrerebbe non aver rilevato alcuna anomalia nelle condotte di cui si occupa il Consorzio. I disservizi però sono tanti, sia perché i cittadini così hanno il disagio di dover approvvigionarsi dell’acqua di mattina, utilizzando le vasche di casa per poi averne disponibilità fino a sera, ma alcuni anche di natura economica, poiché svuotandosi i serbatoi spesso si danneggiano anche gli autoclave, che poi devono essere sostituiti.