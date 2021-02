Acqua non potabile, a Capistrello scatta il divieto di prenderla in quattro fontane

Capistrello. Acqua non conforme al consumo umano, divieto di rifornirsi in quattro fontane di Capistrello.

Il sindaco, Francesco Ciciotti, con un’ordinanza ha vietato il consumo dell’acqua che fuoriesce dalle fontane del paese per bere o preparare da mangiare.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che la Asl Avezzano – L’Aquila – Sulmona ha effettuato delle analisi su dei campioni nei quali è emersa la non conformità ai parametri biologici – fisici per consumo umano. Le fontane interessate dall’ordinanza del Comune di Capistrello sono quelle di via Filettino, via Regina Margherita, via Roma – svincolo ex superstrada e piazza centrale.

“La Asl ci ha comunicato la non conformità dell’acqua delle quattro fontane del paese ai parametri biologici – fisici per consumo umano”, ha spiegato nell’ordinanza il primo cittadino di Capistrello Ciciotti, “per questo si ordina il divieto di utilizzo dell’acqua per consumo umano, per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici”.

L’ordinanza è valida fino a nuove disposizioni da parte del Comune.