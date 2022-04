Acqua non potabile a Canistro: al via nuovi controlli. Decine i casi di disturbi intestinali in paese. Il primo cittadino Vitale precisa di non avere avuto informazioni in merito

Canistro. Nuovi controlli sulle acque a Canistro dopo la comunicazione Asl relativa alle non potabilità dei campioni rilevati in alcune fontane del comune di Canistro. In paese sono tanti i casi di persone con disturbi intestinali che potrebbero essere riconducibili proprio all’acqua “non potabile” riscontrata dalla Asl. Il primo cittadino Vitale ha chiarito di non avere avuto comunicazioni informazioni in merito.

“I parametri non conformi sono quelli relativi alla conta batteri coliformi per la fontana in via Roma e alla conte batteri coliformi ed escherichia coli per la fontana di via Santa Croce”, ha precisato il sindaco Gianmaria Vitale, “per entrambi il conteggio è di 1 MPN/100 ml. Ne approfitto per comunicare che questo è stato un controllo esterno mentre il precedente controllo interno (4 autocontrolli annui definiti dal piano) è stato fatto il 15/03/22 ed i parametri erano tutti perfettamente nella norma”.

“Questa mattina abbiamo proceduto comunque ad un ulteriore prelievo interno il cui campione sarà analizzato nelle prossime ore. Il prossimo controllo esterno dell’autorità sanitaria sarà svolto invece nella giornata di martedì”.