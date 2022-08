“Acqua Guizza” richiama dal mercato due lotti contaminati: rischio Stafilococco

Popoli. Sul sito del ministero della Salute è stato pubblicato un avviso di richiamo precauzionale relativo a due lotti di una nota acqua minerale naturale Fonte Valle Reale a marchio Guizza. Come riporta la nota, il produttore ha deciso di ritirare i due lotti a causa di un “rischio microbiologico per Staphylococcus aureus”.

Il richiamo riguarda le bottiglie in PET da 1,5 litri con i numeri di lotto 10LB2202A (produzione 21/07) e 08LB2208A (produzione 27/07) e i termini minimi di conservazione (Tmc) 20/01/2024 e 26/01/2024. A produrre l’acqua minerale tolta dal mercato è stata l’azienda Gran Guizza Spa nello stabilimento di località Valle Reale, S.S. 17, a Popoli, in provincia di Pescara. Come riporta una nota dell’azienda produttrice, “la decisione è stata presa a seguito dei campionamenti svolti dall’Arta Abruzzo per conto del Sian Asl di Pescara presso il sito produttivo di Popoli che hanno riscontrato la presenza dell’indicatore di contaminazione Stafilococco aureo in alcuni prodotti finiti”. L’azienda ha anche invitato a non consumare i prodotti interessati dal richiamo, che tuttavia, “si riferisce solo ed esclusivamente ai prodotti menzionati e limitatamente ai lotti indicati. Si garantisce, dunque, l’assoluta purezza per tutti i prodotti e i lotti non indicati nella comunicazione”.