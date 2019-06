Studenti alla scoperta del sistema rifiuti, Aciam apre le porte dell’impianto di Aielli alle scolaresche

Aielli. Grande partecipazione e interesse tra gli studenti del il progetto Aciam “Impianti aperti” che ha permesso ai ragazzi di vedere da vicino il sistema dei rifiuti. Gli incontri, in una prima fase, hanno riguardato le scuole elementari e medie della Piana del Cavaliere (Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte), con lezioni in classe che, come da programmazione stilata in accordo con la direzione didattica e gli insegnanti, hanno trattato i temi del consumo consapevole, del riutilizzo e riparazione dei beni, del riciclo e avvio a recupero dei rifiuti differenziati e dei giusti comportamenti da tenere quotidianamente per la salvaguardia dell’ambiente.

Successivamente si è proceduto alla verifica dei contenuti illustrati, attraverso la formula del “Quiz”, mettendo in competizione le diverse classi con domande attinenti il ciclo di vita dei rifiuti e le buone pratiche della raccolta differenziata. Il passaggio dalla teoria alla pratica è assicurato dall’impegno ormai decennale di alunni, insegnanti e personale non didattico, attraverso la gestione della raccolta differenziata all’interno dei singoli edifici scolastici.