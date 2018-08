Aciam e Comune di Cappadocia oggi insieme per una giornata dedicata all’ambiente

Cappadocia. Giornata dedicata all’ambiente oggi, a Cappadocia, dove si terrà la giornata ecologica organizzata in sinergia dal Comune di Cappadocia con Aciam, l’azienda consorziale presieduta da Lorenza Panei, e la Pro loco di Petrella Liri. L’appuntamento è alle 8,30, nella piazza di Cappadocia, dove un addetto di Aciam terrà un incontro con i volontari per una breve esposizione sulla raccolta differenziata e sul riciclaggio dei materiali; saranno illustrate modalità e finalità di questo tipo di gestione dei rifiuti e le buone pratiche da attuare per la piena realizzazione degli obiettivi, a tutela dell’ambiente, anche attraverso il corretto utilizzo delle risorse.

A seguire saranno organizzati i gruppi di volontari cui saranno consegnate le attrezzature per effettuare la raccolta – materiale antinfortunistico, guanti e mascherine, scope, pale e sacchi – oltre che dei gadget per i più piccoli: matite, block-notes e segnalibro realizzati con materiali riciclati. Le operazioni di ripulitura interesseranno il borgo storico di Cappadocia e la zona alta della frazione di Petrella Liri.