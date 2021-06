Avezzano. Questa mattina, una donna incinta ha accusato un malore, durante il mercato del sabato, in centro. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso della Croce Verde, supportata dagli uomini della Protezione civile che assicurano la presenza nei pressi del mercato proprio per fornire aiuto in caso di necessità.

La signora, come riferito sulla pagina Facebook del Comune di Avezzano “è stata velocemente portata in ospedale con l’ambulanza dagli operatori Paolo Cipriani, Massimiliano Gentile e Luigi Frani che erano stati immediatamente autorizzati al trasporto presso il nosocomio avezzanese”. A loro va il ringraziamento del sindaco Giovanni Di Pangrazio: “Anche in questa circostanza, augurando di cuore una pronta guarigione alla signora, voglio ringraziare quanti operano quotidianamente per la salute e la sicurezza. Bene il piano di evacuazione e sicurezza del mercato, messo alla prova da una situazione di intervento che richiedeva tempestività”. Iniziative molto partecipate come il mercato del sabato non potrebbero svolgersi senza procedure attente di soccorso e senza il contributo tempestivo di operatori e volontari preparati