Accreditamento SICOB 2019 per il Centro di chirurgia bariatrica della Casa di Cura Di Lorenzo di Avezzano

Avezzano. Il Centro di trattamento medico e chirurgico dell’obesità denominato “Fondazione Salus”, presso la Casa di Cura Di Lorenzo di Avezzano, ha ottenuto anche per il 2019, così come ogni anno fin da 2015, l’ accreditamento dalla SICOB (società italiana di chirurgia dell’obesità) in qualità di centro accreditato vedendo riconosciuta la sua alta qualificazione attraverso una accurata valutazione dei risultati ottenuti.

Il centro multidisciplinare è strutturato in modo tale che il paziente obeso, che ad esso si rivolga, venga valutato da molteplici specialisti, tra loro in continuo contatto, per la determinazione sia delle cause che delle patologie associate all’obesità (diabete, ipertensione, artropatie, disturbi del sonno etc) di cui questi pazienti complessi sono affetti. Alla fine del percorso, vengono offerte al paziente diverse opzioni terapeutiche, in un crescendo di importanza e di efficacia, lasciando sempre al soggetto interessato la libertà di una scelta adeguatamente informata. Sarà quindi possibile intervenire con diete apposite, modificazioni dello stile di vita, supporto psicologico individuale o di

gruppo, posizionamento endoscopico e temporaneo di palloni endogastrici (BIB o Elipse, innovazione che viene ingerita in forma di compressa quasi sempre senza ausilio endoscopico), fino ad interventi

chirurgici di vario tipo e complessità, sempre effettuati con tecnica miniinvasiva (bendaggio gastrico, sleeve gastrectomy, by pass gastro digiunale tradizionale o esplorabile, mini gastric by pass etc).

Componente fondamentale dell’ accreditamento e del buon successo di un intervento bariatrico è inoltre il follow up post operatorio, che presso il nostro centro viene assicurato grazie alla facilità con cui il paziente può accedere ai suoi servizi ed alla costante disponibilità dei sanitari (a titolo esemplificativo, tutti i pazienti operati hanno il numero di cellulare dell’ equipe chirurgica).

Gli ottimi risultati di questo lavoro difficile e complesso ed il costante aumento di pazienti che ricorrono alle cure di questa equipe specialistica, sono la ricompensa e l’orgoglio dei professionisti che la compongono. Il Centro, va infine sottolineato, è attivo fin dal 2001, ed ad oggi è l’ unico accreditato SICOB per tutto l’ Abruzzo.