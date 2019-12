Accorpamento sedi di Apc e Crbc di Sulmona ad Avezzano, Angelosante e Scoccia: la cultura è vita

Avezzano. Si torna a parlare dei tagli alla Valle Peligna e all’accorpamento delle sedi di Agenzia di promozione e Centro regionale dei beni culturali di Sulmona ad Avezzano. A dire la loro sull’argomento Simone Angelosante, sindaco di Ovindoli e consigliere regionale in quota Lega, e Marianna Scoccia, consigliere in Regione Abruzzo dell’Udc.

“In questi giorni sta facendo scalpore un’ipotesi non chiara ne concordata che sarebbe stata proposta dall’assessorato dalla Cultura circa un eventuale accorpamento delle sedi di Agenzia di promozione e Centro regionale dei beni culturali di Sulmona ad Avezzano”, spiega il consigliere leghista Angelosante, “questa ipotesi ha subito fatto alzare giustamente gli scudi da parte degli amministratori locali delle aree interessate. Ci sono argomenti quali quello dello sviluppo culturale che non possono essere trattati per ipotesi e soprattutto non possono essere sottoposti a tagliole di tipo economico senza una approfondito studio che coinvolga i rappresentanti istituzionali dei territori”.

“Visto che nella fattispecie si parla di programmazione e non di gestione”, precisa il consigliere del Carroccio in Regione Abruzzo, “qualora questa ipotesi volesse essere davvero perseguita, invito formalmente l’assessore a coinvolgere il Consiglio regionale anche tramite le competenti commissioni. Faccio fin d’ora presente che per ciò che mi riguarda mi opporrò con forza a qualsiasi riduzione di servizi nelle già penalizzate aree interne”.

“E adesso basta”, tuona in un post la consigliera Scoccia, “ci risiamo, si parla di tagli e la Valle Peligna è, come al solito, fonte prediletta per il recupero di economie, un intero bacino trattato alla stregua di un’appendice che non merita di stare al passo con il resto della Regione. Sono pronta a contrastare questo deleterio accorpamento con tutti i mezzi a disposizione”, precisa la Scoccia, “per non lasciare che Sulmona continui ad essere teatro di spoliazioni e ridimensionamenti. Spero che associazioni, cittadini e istituzioni saranno al mio fianco in questa battaglia a difesa del nostro territorio. La cultura è vita”.