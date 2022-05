Accoltellato il parroco di Trasacco don Francesco dopo una lite in parrocchia

Trasacco. Il parroco di Trasacco, don Francesco Grassi, è stato accoltellato riportando diverse ferite alla testa e un taglio alla gola. E’ avvenuto dopo una lite per questioni di confraternita e l’aggressore sarebbe un anziano del posto, componente di una confraternita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e stanno raccogliendo delle testimonianze.

In parrocchia, nella basilica di San Cesidio e Rufino, si sono radunate numerose persone e tanti fedeli, accorsi dopo la violenta aggressione il cui movente è quindi legato a questioni associative. L’intero paese si è mobilitato per aiutare il religioso, amato dalla popolazione,

Ora il sacerdote è stato ricoverato all’ospedale di Avezzano per le cure del caso. Non sarebbe in pericolo di vita. L’anziano è stato già fermato dai carabinieri e portato in caserma.