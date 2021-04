Accoltellamento per strada, denunciato un 72enne: il coltello non si trova

Ortucchio. È stato denunciato per il reato di lesioni gravi. È stato rintracciato dai carabinieri ed è stato segnalato all’autorità giudiziaria come l’uomo che oggi pomeriggio ha accoltellato un compaesano, davanti al cancello di casa, a Ortucchio.

Si tratta di un 72enne del posto. Il coltello utilizzato per ferire A.R., 40enne di Ortucchio, non è stato ancora trovato.

Secondo quanto ricostruito finora dai militari dell’Arma, al comando del maresciallo della locale stazione, Pasquale Leone, la lite tra i due sarebbe scoppiata per futili motivi. I carabinieri, agli ordini del capitano Luigi Strianese, stanno ancora ascoltando tutte le testimonianze per cercare di capire quale siano le reali cause per cui tra i due possa essere scoppiato un diverbio così violento.

A.R. è ricoverato ancora in prognosi riservata all’ospedale di Avezzano. Non è stato operato e non è in pericolo di vita.