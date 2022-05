Accoltellamento parroco di Trasacco, il sindaco Lobene: “Tutti vicini a don Francesco” (VIDEO)

Trasacco. Sgomento e preoccupazione a Trasacco per l’accoltellamento del parroco, don Francesco Grassi. Il sacerdote stava discutendo per questioni di confraternita con un anziano del posto che poi lo avrebbe prima picchiato e poi accoltelalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto delle testimonianze e fermato il membro della confraternita.

Il sacerdote, per il quale l’intero paese si è mobilitato, è stato ricoverato all’ospedale di Avezzano per le cure del caso. Non sarebbe in pericolo di vita. In tanti sono arrivati davanti alla basilica per dei Santi Cesidio e Rufino per esprimere vicinanza al parroco.

“Appresa la notizia del gravissimo gesto che ha colpito il nostro parroco don Francesco Grassi”, ha commentato il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene, “desidero esprimere a nome mio e di tutta la comunità un sincero augurio di pronta guarigione e vicinanza in questo difficile momento”.

LA NOTA DEL COMUNE

L’amministrazione comunale di Trasacco si stringe intorno a Don Francesco Grassi, aggredito e ferito quest’oggi poco prima di celebrare la funzione religiosa delle 17. Il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene, si è recato all’ospedale di Avezzano, dove attualmente si trova ricoverato il parroco, per accertarsi delle sue condizioni di salute e per portare la solidarietà e l’affetto di tutta la comunità del paese, scioccata per l’accaduto.

L’INTERVISTA AL SINDACO LOBENE

