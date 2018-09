Accoglienza per gli studenti delle classi prime al “Galileo Galilei” di Avezzano

Avezzano. Come da tradizione, anche quest’anno le classi prime dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Galilei” di Avezzano hanno partecipato, mercoledì 26 settembre, al progetto di accoglienza “Vieni nel paese degli orsi” nella località turistica di Pescasseroli. I ragazzi delle classi IA, IB, IC e ID dell’Istituto Tecnico Economico e IA, IB e IC dell’Istituto Costruzioni, Ambiente e Territorio hanno trascorso, insieme ai loro docenti, una giornata alla scoperta dell’ambiente naturale, floristico e faunistico del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

L’itinerario é iniziato con il benvenuto delle guide turistiche nella località “Passo del Diavolo”, per proseguire verso La Cicerana attraverso un sentiero ricco di faggete vetuste riconosciute Patrimonio Unesco. I ragazzi hanno potuto ammirare la bellezza del Parco nei suoi colori autunnali andando alla ricerca delle tracce dell’orso e durante la giornata hanno potuto apprezzare la bellezza e la forza della montagna. Tale programma, grazie al coordinamento del Dirigente Scolastico Corrado Dell’Olio, rientra nell’attività di accoglienza volta a favorire l’inserimento degli allievi delle classi prime nella nuova realtà scolastica attraverso un approccio relazionale e comunicativo non formale coniugato con l’interesse per l’ambiente, la flora e la fauna del nostro territorio. Questi i docenti accompagnatori: Enza Di Domenico, Anna Tranquilla Neri, Maria D’Antonio, Giuliana De Rubeis, Maria Teresa Di Mizio, Rossana Petricola, Laura Lucci, Laura Ruscitti, Pierluigi Cicolella, Alice Caraceni, Giusi Viglianti, Maria Antonietta Acciarino e Vincenza Tiberi. Le guide sono: Cesidio Pandolfi, Paolo Iannicca, Paolo Cellupica, Tiziano Testa e Italo Tatti.