Accademia Musicale di Avezzano: al via le lezioni con i nuovi corsi di musica VioliniAmo e LudoMusica

Avezzano. Si arricchisce di nuovi corsi l’accademia musicale di Avezzano diretta dal maestro Stefano Fonzi. A partire dal 3 settembre saranno disponibili, oltre ai corsi già presenti, i corsi Violiniamo e Ludomusica.

VioliniAmo è il nuovissimo e unico corso di Musica d’insieme per Strumenti ad Arco. I vostri bambini impareranno a suonare il violino e il violoncello con un approccio completamente diverso dai tradizionali metodi e suoneranno sin da subito insieme ai loro compagni di classe.

LudoMusica è un divertentissimo e innovativo corso di musica per i bambini dai 5 anni in su. Insegneremo ai vostri figli l’amore per la musica suonando sin da subito insieme agli altri, in un ambiente rilassante ed elegante.

L’Accademia Musicale è aperta, dunque, a tutti gli appassionati di musica dai cinque anni in su ed è possibile iscriversi ai corsi di: Canto, Chitarra classica, Chitarra acustica, Chitarra elettrica, Pianoforte, Tastiere, Batteria, Basso, Ukulele, Violino, Violoncello, dai cinque anni in su, sempre con lezione di prova gratuita.

I docenti dell’Accademia Musicale di Avezzano sono stati scelti dopo un’accurata selezione, diplomati nei conservatori nazionali e professionisti affermati nel panorama musicale. Sono attivi anche i corsi di musica per adulti che hanno voglia di imparare uno strumento con il corso “note argentate” rivolti ad allievi maturi che vogliono riscoprire il piacere della musica. Il direttore didattico dell’Accademia Musicale è il M° Stefano Fonzi, direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore che collabora costantemente con artisti quali Red Canzian, Gino Paoli, Nina Zilli, Fabio Concato, Fabrizio Bosso, Dee Dee Bridgewater, autore delle musiche per molte trasmissioni RAI e che ha diretto, tra le altre, la London Symphony Orchestra, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e l’Orchestra della Fondazione Arturo Toscanini.

“La musica fa bene a tutti,- commenta il Maestro Stefano Fonzi- ci sono centinaia di libri e migliaia di studi che lo dimostrano, per cui abbiamo pensato con la nostra Accademia musicale di attivare corsi che possano abbracciare tutte le fasce d’età dai più piccini, ai giovani alle persone più mature.”