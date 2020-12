Abruzzo zona rossa fino a sabato, Marsilio: in arancione da prossima settimana se dati lo permettono

L’Aquila. Sulla particolare situazione dell’Abruzzo continua l’interlocuzione istituzionale. Se da un lato il Ministero è tenuto ad applicare all’Abruzzo le stesse procedure e tempistiche previste per tutti, dall’altro, assicura il governatore Marco Marsilio, vi è piena disponibilità a valutare in tale contesto quanto fatto dalla Regione in autonomia, anticipando i tempi dei provvedimenti e le relative decorrenze.

“Attenderemo l’esito del report settimanale, fiduciosi che registrerà un’ulteriore tendenza al miglioramento e valori compatibili con la zona arancione (come già avviene da venerdì scorso), e continueremo a monitorare insieme al Ministero i dati nell’intero fine-settimana” .E’ quanto dichiara il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio.

“Se i dati daranno indicazioni confortanti, non dubito che anche l’Abruzzo entrerà in zona arancione nella prima parte della settimana, in tempo per l’apertura del periodo natalizio (che parte con la festività dell’Immacolata)”, conclude Marco Marsilio.