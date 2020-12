Abruzzo zona arancione, Settimio Santilli: pieno sostegno al presidente Marsilio

Celano. Abruzzo da oggi in zona arancione, il sindaco Settimio Santilli esprime il suo appoggio alla decisione presa dal governatore Marsilio.

“A titolo personale, esprimo piena soddisfazione per la decisione presa del presidente Marsilio di firmare l’ordinanza con la quale l’Abruzzo da oggi entra in zona arancione”, dichiara il sindaco di Celano. “Una decisione che rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno per gli esercizi commerciali in particolare e sono sicuro che saranno per primi i gestori delle attività economiche a garantire che le riaperture avvengano nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza. La lotta al virus è ancora lunga e dobbiamo tenere alta la soglia di attenzione, impegnandoci affinché possano essere garantite al contempo la tutela alla salute, che è prioritaria, e la tenuta del nostro sistema economico già duramente messo alla prova”.