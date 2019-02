Abruzzo per Martina, Stefania Pezzopane guida la lista per le primarie del PD

L’Aquila. La deputata del Pd Stefania Pezzopane chiama a raccolta elettori e militanti per le primarie del 3 marzo: “Sono onorata di guidare la lista “Abruzzo per Martina” in provincia dell’Aquila. E sono grata a tutti, perché mi hanno voluto dare questo onore e questa responsabilità. La nostra mozione in provincia è partita davvero da zero, visto che la gran parte del gruppo dirigente si è collocata a sostegno del candidato Nicola Zingaretti.

E nonostante questo squilibrio abbiamo avuto dagli iscritti un grande riscontro, ben superiore alla media nazionale e regionale. Ora facciamo, con spirito positivo e costruttivo il secondo round, che vedrà chiamati a votare anche i nostri elettori e i cittadini. Sono alla guida di una bellissima lista molto nuova e ricca di talenti ed esperienze. Nella lista infatti dopo di me, ci sono degli splendidi compagni di viaggio”.

Nella lista Abruzzo per Martina in provincia dell’Aquila, dopo Stefania Pezzopane, al secondo posto c’è Simone Cococcia, di Carsoli, 25 anni, studente della facoltà di giurisprudenza, seguito da Valentina Di Benedetto, 34 anni, avvocato civilista e penalista del Foro di Sulmona, componente del Comitato per le pari opportunità Coa di Sulmona, assistente di cattedra in Diritto processuale civile all’ateneo di Teramo.

In lista segue Giovanni Tuzi, 45 anni, sposato da 15 anni con 3 figlie, consigliere comunale in carica, già assessore al Comune di Balsorano e consigliere provinciale, impegnato dal 1990 nei Ds e poi nel Pd. “Una lista di persone di diverse generazioni ed esperienze sociali e professionali e rappresentative di tutti i territori della nostra provincia”, aggiunge Stefania Pezzopane, “che sono felice ed orgogliosa di guidare”. Nello Simonelli