Abruzzo Lovers Roma: The King dell’arrosticino, un’istituzione nella Capitale

Se vivi a Roma non puoi non conoscerlo! The King dell’Arrosticino è diventato in pochi anni più di un frequentatissimo ristorante: è una vera e propria istituzione, dedicata ad uno dei piatti principi della cultura abruzzese. Un format vincente e una campagna pubblicitaria intelligente e pervasiva, che lo ha portato a presenziare tutte le principali radio romane (un fenomeno seguitissimo nella Capitale) e a sfruttare tutti i canali di comunicazione a disposizione, ha fatto sì che Walter Di Tullio, da tutti conosciuto come “The King”, sia diventato un personaggio molto popolare e che i suoi tre ristoranti (a cui recentemente si è aggiunto anche un punto vendita di prelibatezze made-in-Abruzzo e un servizio delivery su tutta Roma) siano costantemente pieni. Lo siamo andati a trovare nella sede di Ardea, appena fuori Roma, quella un po’ più “agreste” (con tanto di laghetto da pesca confinante), che, sulla scia del grande ed immediato successo, si è aggiunta a quella principale di Via Tuscolana e a quella sulla Cassia.

“La mia famiglia è di origini abruzzesi“, ci racconta, “mi occupavo di altro, ma sono sempre stato un grande mangiatore di arrosticini! Partivo da Roma e giravo tutto l’Abruzzo solo per poter trovare quelli autentici e fatti bene. Nel 2016 fiutai l’opportunità di lanciare un business serio, perché a Roma di locali davvero specializzati non è che ne avessi trovati. Allora, insieme a mia moglie Tamara, decisi di provarci e una sera ci inventammo questa storia del ‘The King’. Lì per lì poteva sembrare un’esagerazione, un nome altisonate e ambizioso, ma poi i fatti ci hanno dato ragione e oggi il nostro è un marchio conosciutissimo e che tutti ricordano facilmente”.

“Il segreto del nostro successo è stato, a mio avviso, l’aver centrato subito un format di successo, che puntasse sul grande rapporto qualità-prezzo. Il servizio è attento, ma informale, ”alla mano”, come deve essere in luogo che serve questo tipo di cucina. Quasi tutto ciò che lavoro nei miei ristoranti viene dall’Abruzzo (nel tempo l’offerta si è allargata anche a preparazioni più “internazionali”, come le classiche T-bone steak, gli spiedini di pesce, o l’offerta del reparto pizzeria- ndr): gli arrosticini li prendo da allevamenti scelti del teramano, con cui ormai ho un rapporto di assoluta fiducia, il resto da produttori sparsi un po’ in tutta la regione. Alla base deve esserci sempre però una indiscutibile qualità“.

“Per un piatto semplice come l’arrosticino, che è un simbolo della cultura abruzzese, tutto si gioca sul piano della qualità. Qualità che deve essere massima anche per la tecnica di cottura, che qui da noi è quella tradizionale sulle ‘fornacelle’, come si usa in Abruzzo, e per il servizio, nella tradizionale brocca di coccio che ne mantiene calore e consistenza.”.

Vabbè, ma alla fine come so’ sti arrosticini? Li abbiamo provati in tutte le versioni e possiamo confermare che sono davvero notevoli! Quelli classici, di pecora, escono in tre misure di peso, dai più sottili e croccanti, fino ai più morbidi e carnosi. Il rapporto grasso-carne è equilibratissimo, la freschezza della materia prima è evidente già al primo impatto, e la cottura perfetta rende il morso gustoso e soddisfacente. Siamo davvero al top: raramente se ne trovano di così buoni anche nello stesso Abruzzo! Oltre ai tradizionali, sono ottime anche le versioni più “esotiche”, come quelle di angus americano, quelli di fegato o quelli con scamorzina e pancetta.

Oggi The King da lavoro a una sessantina di persone, tra sale e cucine, e non conosce crisi. A grande richiesta, in piena pandemia, Walter ha aperto una bottega a fianco della sede principale di Via Tuscolana, dove trovano spazio tutti i prodotti serviti nei ristoranti e tante altre bontà gastronomiche, prevalentemente abruzzesi, che vanno da una ricca selezione di salumi e formaggi, a tagli di carne di qualità, passando per paste artigianali, sughi e anche preparazioni da portare a casa e scaldare. L’ultima novità riguarda, infine, un servizio delivery che ti porta a casa dei romani tutto l’occorrente per fare una grigliata seria a base dei tesori d’Abruzzo. E se non avete la fornacella, non vi preoccupate…Walter e i suoi collaboratori vi porteranno anche quella!

The King dell’Arrosticino, SEDE TUSCOLANA: via Tuscolana, 1373 – Tel. 0672631964; SEDE CASSIA: Via Cassia, 1569 – Tel. 0630896460; SEDE ARDEA: Via N. Strampelli, 2 Ardea (RM) – Tel. 0652725160; SERVIZIO CATERING, Tel. 3277548001