Abruzzo Lovers Roma – Sottocasa

Tiburtina, a metà strada tra Via Fiorentini e Casal Bruciato. Un quartiere popolare, pieno di giovani e famiglie. Sottocasa è un luogo particolare: a prima vista una semplice paninoteca (o un ristopub, per chi vuole fare il figo…), come ne vedi tante in giro. Insegna in legno, arredi semplici, un piccolo bancone, qualche tavolo all’aperto sul marciapiede. Un occhio al menù e capisci però che, dietro una forma comprensibile e immediata, c’è la sostanza di un’idea e di un progetto ben definiti. Portare a Roma un angolo d’Abruzzo, attraverso l’eccellenza dei suoi prodotti tipici, combinati fra loro in modo originale.

E quale mezzo più comunicativo e diretto di un panino? Ridefinito in chiave gourmet, carico al punto giusto, in modo da diventare un pasto unico e completo, low-cost in tasca ma di alta soddisfazione al palato. Questa l’idea di Andrea e dei suoi soci: ragazzi giovani, semplici e puliti come la proposta culinaria che stanno portando avanti.

“Qui sembra davvero di stare in un piccolo paese“, ci racconta Andrea, “ci conoscono tutti, passano anche per un veloce saluto, ti lasciano il pacco o la ricetta per il vicino o per il familiare, non ci fanno mai mancare il loro supporto. Durante il lock-down ad esempio, quando le nostre saracinesche erano chiuse, le abbiamo trovate tappezzate con i foglietti dei bambini del quartiere, che tra un disegno e una filastrocca inventata, ci auguravano di tornare presto. Queste cose valgono più di ogni incasso o complimento”.

Così tra un calice di vino – rigorosamente abruzzese – e una birra artigianale, ecco spuntare, oltre ai panini, ricchi taglieri: nell’aspetto simili a tanti altri, ma composti con materie prime di assoluta qualità, ricercate tra i migliori artigiani della regione, abbinate in un percorso trasversale che va dall’Appennino all’Adriatico.

Un esempio su tutti: il panino con ventricina del vastese, zucchine croccanti, formaggio serafino e fiori di aglio. Un mix di giallo, rosso, verde dato dalla cromìa degli ingredienti, che si traduce in un’esplosione di sapori in bocca, dove il piccante e lo speziato della ventricina si bilanciano con la cremosita del formaggo, con il crock delle zucchine e l’acidità dei fiori d’aglio sottaceto a far da sfondo. Che ci vuole? Poco, se lo fai con passione e con uno spirito di autentica ricerca, come quello che anima i ragazzi di Sottocasa!

P.S. – Il locale è stato da poco arricchito di un’area aperitivo, con una proposta di cocktail ben curata che va ad ampliare la versatilità dell’offerta. Da marzo riprendono gli appuntamenti a tema, in cui tante chicche regionali vengono raccontate e abbinate a vini e birre di qualità. Seguiteli sui social e troverete tante proposte interessanti.

Sottocasa Food

Via dei Crispolti, 102 – Roma

tel. 06 98186150 (aperto solo la sera)

https://www.facebook.com/Sottocasafood/