Abruzzo in zona rossa, quasi 2 milioni di tamponi consegnati alle Asl del territorio

Avezzano. In arrivo in Abruzzo 1.800.000 pezzi di tamponi oro- faringei, rino-faringei e provette. Il materiale, scaricato nel pomeriggio di ieri, sarà consegnato stamane nei depositi indicati dalle singole Aziende Sanitarie territoriali, secondo gli ordinativi di ciascuna ASL. Il materiale sarà consegnato con cadenza settimanale e consentirà di far fronte ai prossimi 20 giorni circa.

I tamponi, nelle due tipologie anzidette, sono complessivamente 1.200.000 pezzi al costo complessivo di 264.000 euro, con un risparmio rispetto alla base d’asta di 156.000 euro (Il commissario straordinario per l’emergenza covid ha acquistato gli stessi materiali a 0,35 al pezzo, la regione Abruzzo a 0,22 al pezzo).

Per n. 600.000 provette è stato sostenuto un costo totale pari a 414.000 euro. Nonostante i tempi brevissimi per lo svolgimento delle procedure di gara, i materiali sono stati verificati nelle caratteristiche tecniche da esperti.