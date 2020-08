Abruzzo Autentico, al via ad Avezzano nel week end lo street food con truck originali e prodotti del territorio

Avezzano. Al via ad Avezzano il primo street food con truck originali e prodotti di eccellenza del territorio. Con la supervisione del Gal Marsica parte in città, questo fine settimana, il villaggio del territorio rurale “Abruzzo Autentico”. L’evento partirà da domani alle 18 fino a domenica, e si svolgerà sul tratto di strada di via Corradini, compreso tra via Garibaldi e Corso Della Libertà.

Una quindicina i trucks presenti, tutti molto particolari, provenienti dalla Marsica ovviamente ma anche da diverse parti d’Italia proporranno peculiarità enogastronomiche di ogni genere. Un evento bello da vedere e buono da gustare, unico nel suo genere che verrà poi riproposto in alcuni Comuni marsicani durante il mese di Agosto.

Il Gal Marsica ha raccolto con grande convinzione l’invito degli organizzatori proprio per il particolare momento critico che vive il nostro territorio a seguito della pandemia: quindi l’iniziativa si inquadra quale contributo alla ripartenza sia per i produttori ed i commercianti che per la popolazione.

L’iniziativa raggiunge più obiettivi, ossia quello di incentivare concretamente la vendita dei produttori, artigiani e commercianti oggi particolarmente sofferenti a seguito della pandemia, offrire ai cittadini la possibilità di godere di iniziative, scoprendo prodotti locali, posti e bellezze naturali, vecchi mestieri in un periodo particolarmente lento ed avaro di iniziative sempre a seguito del virus e, infine, offrire ai turisti, che visitano il nostro territorio, motivi di svago in modo da contribuire anche a fidelizzarli visto che per i prossimi anni il turismo sarà interno, di prossimità, “lento”, esperienziale ed out-door.