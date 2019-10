Pronta per il grande giorno? Domenica passa al Centro Sposi Abruzzo e scopri gli abiti della collezione 2020

Avezzano. Il grande giorno sta per arrivare e tu ancora non hai un’idea dell’abito da indossare? Il tuo lui è indeciso tra il classico e qualcosa di più frizzante? Niente paura il Centro Sposi Abruzzo è pronto a tendervi una mano.

Domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, porte aperte nell’atelier di via Tiburtina Valeria km 111.500 a Cappelle dei Marsi per scoprire tutte le novità della nuova collezione. Pizzo, tulle, seta e vual avvolgeranno le spose del 2020, mentre abiti eleganti ma sempre cool sono pronti per l’uomo.

Il personale del Centro Sposi Abruzzo vi fornirà tutte le informazioni sugli abiti, sulle tendenze e sui tempi di acquisto. Inoltre in occasione dell’Open Day vi riserverà una promozione: a chi parteciperà e prenderà un appuntamento per provare un abito omaggio di 200 euro spendibili in accessori nell’atelier e card da 50 euro per l’acquisto dei confetti.

Durante la giornata, animata da dj Cristian Continenza, ci sarà la possibilità di avere delle consulenze hair e make up per il giorno del sì! Non vi resta che organizzarvi e passare al Centro Sposi Abruzzo. Per informazioni 0863.414792 oppure www.centrosposiabruzzo.it.