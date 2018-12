Abitazione popolare occupata abusivamente da una famiglia rom, blitz delle forze dell’ordine

Avezzano. Occupano abusivamente un’abitazione popolare di proprietà dell’Ater ma la procura di Avezzano emette un provvedimento di sequestro e vengono sgomberati dall’appartamento.

È accaduto in via Nenni ad Avezzano dove è stato messo in atto un blitz di polizia locale, carabinieri e polizia di stato.

Le forze dell’ordine hanno eseguito un blitz questa mattina e hanno fatto uscire gli inquilini abusivi, una famiglia di Avezzano insediata di etnia rom.

L’abitazione era stata occupata diverso tempo fa in modo abusivo e nonostante i tentativi di liberare l’appartamento, non c’era stato verso fino a quando non è stato emesso un provvedimento del tribunale che ha permesso lo sgombero coatto.