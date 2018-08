Abbattuta nella notte colonna romanica della Chiesa di San Francesco a Celano

Celano. È stata abbattuta durante la notte una colonna del portale dell’antica Chiesa di San Francesco a Celano. Secondo quanto accertato dai carabinieri, intervenuti sul posto, si tratterebbe di un incidente causato da un’auto che potrebbe aver colpito il portale durante una manovra frantumando la colonnina.

La dinamica ancora non è chiara ma, secondo gli accertamenti, qualcuno proveniente dalla zona delle cittadelle diretto verso la piazza avrebbe urtato contro il portale portando via la colonna finita a terra in frantumi.

I pezzi dell’antico Portale caduti a terra sono stati recuperati e messi in sicurezza dai carabinieri. Ora sarà necessario capire quale procedure adottare per cercare di ristrutturare e ricollocare l’importante pezzo dello splendido portale risalente al 1300.

Un danno ingente dal punto di vista del patrimonio storico culturale della città Castellana. La Chiesa è del XIV secolo, realizzata per ricordare la presenza del Santo in terra Marsicana. La facciata fu realizzata due secoli dopo.

Il portale romanico è in marmi policromi e mostra una serie variata di capitelli decorati con motivi floreali e testine con vivaci raffigurazioni animali.