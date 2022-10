Abbassare consumi energetici e ridurre costi in bolletta: la startup di 2 giovani marsicani protagonista a Roma

Avezzano. Si è appena conclusa la X edizione della Roma Maker Faire, versione Italiana dell’ormai affermata fiera Internazionale sull’innovazione “Maker Faire”. La fiera si è tenuta al Gazometro di Roma dal 7 al 9 Ottobre e ha visto una affluenza di oltre 45mila visitatori.

Quest’anno sono stati presentati oltre 500 progetti provenienti da tutto il mondo. Startup, Corporates, studenti e semplici appassionati hanno avuto la possibilità di mostrare le proprie idee e progetti al pubblico. Protagonista assoluta: la tecnologia. A presentare un ambizioso progetto tecnologico per la sostenibilità, anche NEXTON, startup innovativa rappresentata e promossa durante l’evento da due dei fondatori del team, di origini marsicane: Davide Tuzi e Fabio Mastrocesare.



La loro soluzione, denominata Nextlight, ha catturato l’attenzione di molti suscitando enorme interesse.

“Grazie a Nextlight, il comune di Chivasso nella provincia di Torino è riuscito a ridurre in media del 60% i consumi energetici ed a ridurre drasticamente i costi in bolletta. Ora vogliamo condividere questi strabilianti risultati per far sì che che la nostra soluzione possa essere adottata in altre aree e generare un impatto positivo importante in termini di sostenibilità”, dichiara Fabio che coordina la parte Marketing per il team.

Infatti, “la soluzione”, aggiunge Davide Tuzi, CEO del gruppo che si occupa della parte di strategia, “grazie alla sua facilità e rapidità di installazione potrebbe aiutare da subito a ridurre le spese in bolletta relative all’illuminazione, ed aiutare diverse aministrazioni municipali che, a causa dei sempre crescenti costi dell’energia elettrica, si trovano in difficoltà con i bilanci e costretti a spegnere completamente i lampioni riducendo la sicurezza”, e continua: “La parte più bella? Che non ci sono costi di attivazione, si paga solo quando si risparmia!”.

L’energia è un tema piuttosto caldo ed attuale, ed il gruppo si sta attrezzando per cercare di promuovere la propria soluzione quanto più possibile e quindi contribuire alla risoluzione degli sprechi energetici con la soluzione sviluppata. La Roma Maker Faire ha rappresentato l’occasione perfetta per incontrare altre realtà che si battono per la sostenibilità e fare squadra nonchè per cercare di sipirare le nuove generazioni.

Obiettivo per il 2023?

“Installare Nextlight su più di 5000 lampioni ed evitare l’emissione in atmosfera di circa 500 tonnellate di CO2, e poterlo realizzare anche nella nostra terra, sarebbe ulteriore motivo di orgoglio”, conclude Tuzi.