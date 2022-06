Abbandono dei rifiuti: arrivano le fototrappole per dire basta alle micro-discariche

Scurcola Marsicana. Video-sorveglianza per dire basta all’abbandono dei rifiuti. Il comune di Scurcola Marsicana ha deciso di puntare sulle Video-sorveglianza per il controllo delle aree dove solitamente si creano cumuli di rifiuti.Un deterrente che permetterà all’ente di scoprire i responsabili dell’abbandono dei rifiuti e di multarli.

“Le fototrappole saranno installate nelle aree più a rischio contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti”, ha spiegato il primo cittadino, Nicola De Simone, “ma anche per la tutela del patrimonio pubblico. Sono state individuate delle località dove saranno sistemati i pannelli stradali che indicheranno l’area video – sorvegliata”.

Gli occhi elettronici saranno sistemati nel capoluogo in via Vicenne dei Santi, via della Stazione, via delle Paranze, via Albanello, via Giuseppe Verdi, via Aranoria, via del Tratturo, via delle Selve (ex mattatoio comunale), piazzale della Venere e via dei Cappuccini e nella frazione di Cappelle in via delle Ginestre, via Napoli e via Fucense.