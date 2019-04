Abbandonata sui binari con la zampa spezzata, operata e riabilitata cerca un’adozione

Avezzano. “Eccola qui la nostra Hella. Per chi non conoscesse la sua storia, la illustriamo brevemente:

è stata trovata sui binari di un treno con una zampa completamente spezzata, in condizioni davvero preoccupanti. È stata presa e curata”.

“Ha dovuto subire due interventi chirurgici all’età di 8 anni e una lunghissima riabilitazione. E’ stupenda, dolce e affettuosa e dopo tutte queste diatribe cerca urgentemente una casa, una famiglia che le dia amore e rispetto”.

Dopo tutta questa sofferenza ecco Hella come appare oggi in questo video, completamente ristabilita e piena di amore da riversare in chi vorrà prendersi cura di lei.

“Per maggiori info potete venire a conoscerla al Centro cinofilo One love ad Avezzano oppure potete chiamare Francesca al seguente 340.8688340”