AAA cercasi assessore a Pescina per rispettare le quote rosa in giunta, ecco il bando

Pescina. Le quote rosa non sono state rispettate e il sindaco Mirko Zauri fa un bando per cercare un nuovo assessore. Subito dopo le elezioni nella composizione della giunta Zauri ha inserito tre uomini e una donna, Roberta Cococcia, l’unica eletta della sua squadra. La prefettura però, dopo una segnalazione dell’opposizione, ha scritto al primo cittadino e gli ha imposto di rivedere tutto alla luce della normativa vigente secondo cui la giunta dovrà essere composta da due donne e due uomini.

Per questo è stato emesso un bando pubblico con il quale l’amministrazione cerca una donna da far sedere in giunta che dovrà essere diplomata, residente nel Comune di Pescina e in possesso di esperienze professionali necessarie per la realizzazione del programma elettorale.

“Nei giorni scorsi, il prefetto dell’Aquila e il difensore civico della Regione Abruzzo hanno richiamato il sindaco al rispetto delle quote di genere in giunta e all’osservanza della legge Delrio, che prevede almeno due donne nell’organo esecutivo”, hanno spiegato Tiziano Iulianella, Gianni Parisse, Mirco Mazzocchetti, Alfonsino Scamolla, del Gruppo Consiliare “Libertà è Azione”, “al fine di provvedere al riequilibrio delle quote di genere in giunta il sindaco ha emanato nei giorni scorsi l’avviso per l’acquisizione di disponibilità a ricoprire il ruolo di assessora”.