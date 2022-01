A24, viadotto di Pietrasecca traffico bloccato e poi code per auto in fiamme

CARSOLI – Un autoveicolo che viaggiava in direzione Teramo ha preso improvvisamente fuoco sul viadotto di Pietrasecca in direzione di Teramo. Il conducente ha fatto appena in tempo a scendere mettendosi in salvo. Paura per gli automobilisti che sopraggiungevano, si è rischiato un maxitamponamento, ma la scaltrezza dei primi automobilisti ha evitato il peggio. Hanno infatti accostato provvedendo subito a segnalare con i vari triangoli l’insorgenza del pericolo ed apportando soccorso al conducente.

L’auto ha sviluppato subito un fumo denso nero. La tempestività degli interventi dei Vigili del Fuoco, e personale di Strada dei Parchi ha evitato un ulteriore propagarsi anche all’interno del veicolo stesso. L’area è stata messa in sicurezza. Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti, si sono così formate code chilometriche. Al momento una carreggiata è stata riaperta ed il traffico sta lentamente defluendo.