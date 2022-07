A24 e A25, anche sottosegretario D’Annuntiis a Roma per sostenere sindaci Abruzzo e Lazio

Carsoli. “Oggi, insieme a una delegazione di sindaci di Abruzzo e Lazio, guidata dal sindaco di Carsoli Velia Nazzarro, ho incontrato a Roma, negli uffici dei gruppi parlamentari, i rappresentanti di Pd e Fd’I per avere informazioni sullo stato dell’arte della situazione anche alla luce del provvedimento del TAR Lazio che ha sospeso l’efficacia del Decreto Legge di revoca della concessione a Strada dei Parchi Spa” ha comunicato il sottosegretario alla Presidenza della Regione Umberto D’Annuntiis.

“Si è chiesto, per l’ennesima volta, la costituzione di un tavolo tecnico politico che possa fornire un aggiornamento costante della situazione. Il Decreto Legge, inoltre, non entra nel merito del problema delle tariffe che rimane problema insoluto e si sono chieste informazioni sulle risorse destinate alla messa in sicurezza della infrastruttura.

Chiesto anche chiarimenti sulla situazione dei tanti lavoratori interessati dal provvedimento. L’on. Pezzopane, per il Pd, ha rappresentato la complessità della situazione ribadendo la volontà del governo di rendere pubblica l’autostrada e affidare la gestione all’Anas sottolineando che il Decreto Legge prevede punti deboli e situazioni che vanno chiarite. Al gruppo FdI siamo stati ricevuti dagli on. Lollobrigida e Foti. L’on. Lollobrigida ha anticipato di aver chiesto per oggi stesso un question time al fine di avere risposte dal governo su una situazione che ha creato criticità sulle quali è necessario far luce. Inoltre si stanno verificando la possibile gratuità per alcune categorie di utenti” prosegue D’Annuntiis.

“L’on. Foti ha messo in evidenza una situazione di stallo con un contenzioso che blocca tutto anche perché Anas assume un ruolo che contrasta con quando prevede la legge. L’obiettivo della Regione Abruzzo – ha concluso D’Annuntiis – è quello di tutelare tutti gli automobilisti sia in termini di sicurezza sia con tariffe congrue, e di salvaguardare il lavoro di tutti coloro che ogni giorno si impegnano per garantire la sicurezza, per migliorare la percorribilità delle strade, per far funzionare l’intero sistema autostradale”.