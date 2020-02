A24 code chilometriche in direzione di Roma, disagi e rallentamenti

Carsoli. Code chilometriche con probabile aumento nel corso delle ore si stanno verificando nel tratto della A24 in direzione della capitale dopo l’uscita di Vicovaro Mandela. La causa è il lungo restringimento di carreggiate che da giorni interessa il tratto per lo svolgimento di lavori.

La situazione non è certo delle migliori, quindi consigliamo per chi può di posticipare il rientro verso Roma in ore tardoserali, oppure uscire a Carsoli e riprendere la A24 al casello di Tivoli percorrendo la Tiburtina. Finora qualche automobilista ha fatto in tempo ad uscire a Vicovaro, ma con l’incremento in previsione la colonna dei veicoli potrebbe impedire di raggiungere anche questa uscita.