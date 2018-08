A24, borsa con soldi contanti ritrovata all’Area di Servizio Civita Sud immediatamente consegnata alla Polizia

Carsoli. Una borsa contenente soldi contanti, il cui importo è al vaglio degli inquirenti è stata rinvenuta questa mattina presso l’Area di Servizio Civita Sud. E senza alcuna esitazione il proprietario dell’area Davide Serafini, ha immediatamente chiamato la Polizia Stradale consegnando la borsa. Tutto è avvenuto sotto gli occhi stupiti dei viaggiatori che si trovavano in sosta per rifornimento carburante sulla A24 in direzione di L’Aquila e poco prima del casello autostradale di Carsoli-Oricola. Il ritrovamento della borsa sarebbe avvenuto nei pressi dell’expo interna del gruppo stesso. Ora la Polizia avendo acquisito la consegna sta provvedendo ad esaminare i documenti di identità che sono stati comunque trovati unitamente ai soldi ed altri effetti personali per raggiungere la proprietaria, e procedere, dopo le opportune indagini alla eventuale riconsegna dei soldi e del contenuto di tutta la borsa. Da una prima ricostruzione dei fatti i contanti ammonterebbero ad oltre tremila euro. Dal contenuto si pensa sia appartenente a qualcuno diretto in vacanza e quindi in viaggio sulla direttrice autostradale Roma-L’Aquila-Pescara. L’Area di Servizio Civita Sud, ancora una volta dunque è protagonista di un esempio di correttezza sicuramente da seguire. Nella stessa location, la proprietà ha anche dedicato una area di ristoro per i cani che sono in viaggio, evidenziando attenzione per gli animali che durante l’estate purtroppo vengono abbandonati a se stessi. @d.i.

