A24-A25, sindaci a Roma per chiedere certezze: “I pedaggi vanno bloccati per sempre” (Foto)

Carsoli. Sindaci in piazza a Roma in un sit-in di protesta per o ai parlamentari di attivarsi per bloccare definitivamente l’aumento dei pedaggi autostradali.

Lo stop voluto da Strada dei Parchi dei rincari dei ticket di A24 e A25 non ha fermato il movimento dei sindaci di Abruzzo e Lazio. Dopo un cambio di location imposto dalla questura di Roma, da piazza Sant’Eustachio a piazza Santi Apostoli, gli amministratori presenti hanno espresso tutto il loro rammarico per una questione che va avanti ormai da troppo tempo.

Un problema che secondo il sindaco di Carsoli Velia Nazzarro è rinviato fino a luglio 2022 e rappresenta la strada di collegamento per nostri territori di cui molti sono stati già duramente provati dal terremoto. Le fasce tricolore andranno avanti fino a quando il Governo non darà loro risposte concrete.

I sei mesi di stop all’aumento delle tariffe autostradali non basta ai sindaci di Abruzzo e Lazio che vogliono un blocco definitivo e delle certezze per gli interventi volti a garantire la sicurezza delle infrastrutture. Lo hanno ribadito anche ieri, durante la manifestazione, ai parlamentari che sono intervenuti e hanno ascoltato la loro preoccupazione.

Presente anche il senatore Luciano D’Alfonso che, nel dialogare con i sindaci, ha sottolineato come il rinvio dell’aumento dei pedaggi sull’A24 e A25 è solo rimandato. L’autostrada, secondo l’ex governatore d’Abruzzo, deve essere messa in sicurezza e l’accessibilità deve essere a misura dei redditi normali di tutti i cittadini.

Dello stesso parere anche l’onorevole Francesco Lollobrigida (Fd’I) intervenuto ieri a piazza Sant’Apostoli, al fianco dei sindaci di Lazio e Abruzzo, per sostenere la loro storica battaglia contro l’aumento dei pedaggi della Strada dei Parchi. L’esponente del partito di Giorgia Meloni ha detto loro di aver denunciato l’inerzia del Governo e di aver chiesto, come partito, una soluzione definitiva a questa problematica. Amministratori e sindaci presenti andranno quindi avanti con la speranza che venga convocato quanto prima un tavolo di lavoro per il futuro di A24 e A25.