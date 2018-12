A24-A25, aumento pedaggi autostradali: oggi previsto incontro tra Strada dei Parchi e ministro Toninelli

L’Aquila. È in programma oggi a Roma un confronto promosso dal ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, con i vertici di Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25, per evitare l’aumento dei pedaggi che dal primo gennaio prossimo potrebbe toccare il 19%.

Soglia cui si arriverebbe per via di due distinte situazioni: da un lato si scongelerebbe l’aumento, circa il 13 per cento, scattato il 1/o gennaio 2018, bloccato nell’ottobre scorso e fino al 31 dicembre, su volontà della Spa; dall’altro, ci sarebbe una lievitazione della tariffa dal primo gennaio prossimo sulla base del contratto tra Mit e Sdp, che, secondo quanto si è appreso, potrebbe oscillare tra 5 e 6 per cento.