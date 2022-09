A Villavallelonga tutti di corsa con la 41esima edizione della Marcialonga del Cerbiatto

Villavallelonga. In casa Podistica Luco dei Marsi, fervono gli ultimi preparativi per allestire con cura e in ogni minimo dettaglio la 41esima edizione della Marcialonga del Cerbiatto in programma venerdì 2 settembre.

La gara appartiene al circuito CorriMarsica Uisp è parte integrante dei festeggiamenti in onore dei santissimi Leucio, Rocco e Nicola con l’omonimo comitato feste che collabora attivamente alla perfetta riuscita della manifestazione concertata con il sodalizio podistico di Luco dei Marsi del presidente Davide Baldassarre.

Nel corso della manifestazione ci sarà anche un momento commemorativo in ricordo di Antonio Bianchi (nativo di Villavallelonga, ed atleta della stessa Podistica Luco dei Marsi), scomparso nel 2016 all’età di 35 anni.

Sarà l’occasione per molti atleti, grandi e piccini, di trascorrere un pomeriggio piacevole e all’insegna del divertimento con la corsa podistica. Alle 15:00 il raduno delle gare giovanili su diverse distanze dai 0 ai 15 anni, la partenza alle 15:30, lo start della gara competitiva di 10 chilometri (3 giri cittadini) alle 18:00 unitamente alla non competitiva di circa 3 chilometri. Sono previste premiazioni per i primi tre assoluti uomini e donne, i primi tre di ogni categoria, le prime tre società più numerose, oltre al ristoro finale offerto dal comitato festeggiamenti.

Pagina Facebook del circuito Corri Marsica https://www.facebook.com/corrimarsicauisp