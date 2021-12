A un anno dalla morte, una messa in ricordo dell’imprenditore avezzanese Orazio Frani

Avezzano. Una messa per ricordare Orazio Frani, l’imprenditore avezzanese morto un anno fa, per le complicazioni arrivate dopo il contagio dal coronavirus. La funzione religiosa si terrà oggi, 12 dicembre, giorno in cui Frani avrebbe anche compiuto 66 anni, nella chiesa di San Giovanni, ad Avezzano, alle 17.30.

“È impossibile racchiudere in poche parole quello che è significato per noi avere nostro padre”, il ricordo dei figli Maria Lidia e Valerio e della moglie Gabriella, “tutto ciò che c’è di bello e buono lui lo aveva. Un marito e un padre esemplare. Un maestro di vita. L’umiltà, l’onestà e il rispetto per gli altri hanno caratterizzato la sua vita. Siamo orgogliosi di averlo avuto al nostro fianco e continueremo ad amarlo e a sentirlo vicino tutti i giorni, in ogni istante della nostra vita”.